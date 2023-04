Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230428.1 Kiel: Eigentümer von Minibagger gesucht

Kiel (ots)

Beamte des 1. Reviers haben Donnerstagabend bei einer Durchsuchung einen Minibagger sichergestellt. Da der Besitzer keine schlüssigen Angaben über die Eigentumsverhältnisse machen konnte, stellt die Polizei nun die Frage, wem die Baumaschine gehört.

Einsatzanlass war die Nicht-Rückgabe eines Volvo-Minibaggers, den ein 33 Jahre alter Tatverdächtiger bei einer Verleihfirma gemietet hatte. Da sich der Mann gegenüber dem Inhaber der Firma immer wieder in Widersprüche bezüglich der Rückgabe verwickelte, informierte dieser die Polizei. Beamte des 1. Reviers konnten den Minibagger schließlich in der Feldstraße sicherstellen und dem Eigentümer übergeben. Auffällig war, dass Aufschriften mit Firmendaten entfernt wurden.

Da Zubehörteile des Baggers fehlten, ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung eines Grundstücks in der Straße Schusterkrug an. Hier stellten die Polizisten schließlich die fehlenden Zubehörteile sicher und stießen zudem auf einen weiteren Minibagger. Auch hier waren mehrere Firmenaufschriften entfernt worden. Da der Mieter des Grundstücks keine schlüssigen Angaben machen konnte, wie der Bagger der Marke Kubota in seinen Besitz kam, stellten die Beamten diesen sicher.

Bislang liegt der Polizei keine Diebstahlsanzeige vor. Personen, die das Fehlen eines Minibaggers aus ihrem Eigentum bemerken, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

