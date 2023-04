Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230427.2 Boksee: Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 404

Boksee (ots)

Donnerstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 404 in Höhe Boksee zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Sieben weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein mit fünf Personen besetzter Ford Transit, der die Bundesstraße in Richtung Kiel befuhr, gegen 07:15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein mit zwei Männern besetzter VW konnte noch ausweichen, so dass es lediglich zu einer Berührung der Außenspiegel der beiden Wagen kam. Eine hinter dem VW fahrenden 30 Jahre alten Frau konnte nicht mehr ausweichen, so dass der Ford frontal mit ihrem Mazda zusammenstieß und anschließend auf die Seite kippte.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die fünf zwischen 30 und 38 Jahre alten Männer im Ford erlitten leichte Verletzungen. Drei von ihnen, darunter der Fahrer, kamen zur Beobachtung in Krankenhäuser. Die beiden Männer im VW erlitten einen Schock, konnten ihre Fahrt nach medizinischer Versorgung vor Ort aber fortsetzen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von 0 Promille.

Die Bundesstraße war in Höhe der Unfallstelle bis etwa 11:35 Uhr teilweise voll gesperrt. Da Kraft- und Betriebsstoffe in größerer Menge ausliefen, sorgte die Straßenmeisterei für die Reinigung der Fahrbahn. Sowohl der Ford wie auch der Mazda mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Matthias Arends

