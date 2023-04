POL-EL: Lingen - Diebstahl von Grablampe

Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 19. und dem 25. April in eine Wohnung an der Bentheimer Straße in Nordhorn eingebrochen. Sie entwenden mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

