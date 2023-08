Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Donnerstagnachmittag oder am frühen Donnerstagabend hat es auf der Straße Am Weißdorn eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein schwarzer VW Polo beschädigt. Mittig und rechts am Kotflügel sind Kratzer, außerdem ist die Motorhaube verzogen. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Wer zwischen 15.50 Uhr und 19.20 Uhr etwas beobachtet hat und Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

Gladbeck:

Auf dem Parkplatz Zweckeler Markt am Leineweberweg wurde am Donnerstagmittag ein roter Mazda CX3 angefahren und beschädigt. Der Wagen stand nur etwa 20 Minuten dort - zwischen 12.10 Uhr und 12.30 Uhr. In dieser Zeit muss auch die Unfallflucht passiert sein. Der Radkasten vor rechts wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Marl:

Rund 6.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Hülsstraße entstanden. Der Verursacher wird noch gesucht. Zwischen Sonntag- und Montagvormittag wurde auf dem Flugplatz-Parkplatz ein schwarzer Ford Kuga beschädigt - angezeigt wurde die Unfallflucht am Donnerstag. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei anzurufen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

