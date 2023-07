Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Rücksichtslos überholt - In Polizeigewahrsam genommen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Dewangen: Rücksichtslos überholt

Der bislang unbekannte Fahrer eines braunen Kurierdienst-Transporters fiel Zeugen am Montagnachmittag durch besonders rücksichtsloses Verhalten auf. Gegen 14.35 Uhr überholte er auf der Leintalstraße zwischen den Einmündungen Reichenbacher Straße und Rotsolweg zwei vorausfahrende Fahrzeuge, obwohl die Verkehrslage in der dortigen Rechtskurve unübersichtlich ist. Auf dem folgenden geraden Straßenstück unmittelbar vor einer ebenfalls unübersichtlichen Linkskurve scherte er dann wieder ein, wobei er dies wohl sehr knapp vor der Fahrzeugfront eines von ihm überholten Pkw tat, so dass dessen Fahrer seinen Pkw stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Zeugenaussagen zufolge wäre es bei dem Überholvorgang bei Gegenverkehr zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder ebenfalls durch das Verhalten des Unbekannten gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Am Sonntagnachmittag zwischen 16.15 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Opel, der in dieser Zeit auf einem Parkplatz im Kollmannweg abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Westhausen: Zu geringer Sicherheitsabstand

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 56-Jähriger am Montagvormittag verursachte, als er gegen 10.45 Uhr mit seinem Lkw auf den Skoda einer 44-Jährigen auffuhr. Bei dem Unfall, der sich auf der Lindorfer Straße ereignete, blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt.

Ellwangen: In Polizeigewahrsam genommen

Beamte des Ellwanger Polizeireviers nahmen am Dienstagmorgen gegen 00.45 Uhr einen 34-Jährigen in Gewahrsam, nachdem dieser in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen in einem Zimmer randaliert und die Bewohner beleidigt hatte.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Von einer Grundstückseinfahrt kommend, fuhr eine 61-Jährige am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf die Fichtenstraße ein. Hierbei übersah sie einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Grandland und streifte diesen, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ellwangen: Aufgefahren - 7000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 33-Jährige ihren Peugeot am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr auf der Landesstraße 1060 zwischen Rattstadt und Neunheim anhalten. Ein 59-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Ford Transit auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfall auf Parkplatz

Beim Einparken ihres Mercedes Benz auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße verursachte eine 81-Jährige am Montagmorgen gegen 9 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro. Aus unbekannter Ursache fuhr sie mit Schwung wieder von dem Stellplatz los und in den Grünstreifen des Parkplatzes, ehe sie mit dem Fahrzeug gegen ein Schild und einen Baum prallte. Am Fahrzeug der 81-Jährigen, die unverletzt blieb, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Waldstetten: In Gegenverkehr geraten

Leichte Verletzungen zog sich eine 60-Jährige am Montagabend bei einem Verkehrsunfall zu, den ein 33-Jähriger verursacht hat. Kurz vor 19 Uhr kam der 33-Jährige mit seinem Fiat auf der Kreisstraße 3275 auf die Gegenfahrspur, wo er gegen den Hyundai der 60-Jährigen prallte. Der Hyundai wurde durch den Aufprall noch gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Bartholomä: Fahrzeug übersehen

Kurz nach 7 Uhr am Montagmorgen befuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer die Straße "Brunnenfeld", wo er das von rechts kommende Leichtkraftfahrzeug Aixam Pro D-Truck eines 16-Jährigen übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell