POL-AA: Das Polizeipräsidium Aalen zieht Bilanz zum ersten Halbjahr der Motorradsaison 2023

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Das Polizeipräsidium Aalen zieht Bilanz zum ersten Halbjahr der Motorradsaison 2023

Nachdem das erste Halbjahr des Jahres 2023 vergangen ist und auch die Motorradsaison bereits seit einigen Monaten läuft, ist es für das Polizeipräsidium Aalen an der Zeit eine erste Bilanz zu ziehen. Es besteht weiterhin Handlungsbedarf. Bei Unfällen unter Beteiligung von Motorrädern kommt es nahezu immer zu gravierenden Unfallfolgen. Von Januar bis Juni 2023 kam es im Präsidiumsbereich zu insgesamt 170 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorradfahrern. Dabei kam es in 133 Fällen zu Personenschaden. Im ersten Halbjahr des Vorjahres musste das Polizeipräsidium Aalen noch 177 Motorradunfälle verzeichnen, wobei es in 145 Fällen zu Personenschaden kam. Im letzten Jahr wurden hierbei 49 Personen schwerverletzt und keine Personen getötet. In diesem Jahr kamen leider zwei Verkehrsteilnehmer aufgrund dieser Unfälle ums Leben, 37 weitere wurden schwer verletzt. Oftmals hängt es nur vom Zufall ab, ob Personen schwer verletzt oder im schlimmsten Fall getötet werden.

Die Hauptunfallursache sowohl im diesjährigen Halbjahr, als auch 2022 stellt die nicht angepasste Geschwindigkeit dar, gefolgt von ungenügendem Abstand und Fehler beim Überholen. Dabei wurden rund 62 Prozent der Unfälle vom Motorradfahrenden selbst verursacht.

Die 170 Unfälle teilen sich wie folgt auf die drei Landkreise des Polizeipräsidiums auf. Im Rems-Murr-Kreis kam es insgesamt zu 86 Motorradunfällen zwischen Januar und Juni, davon wurden in 15 Fällen Personen schwer verletzt, 52 Personen erlitten leichte Verletzungen. Im Ostalbkreis kam es bisher zu 49 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorradfahrern. Hier wurden elf Verkehrsteilnehmer schwer verletzt und 26 leicht verletzt. Ein Motorradfahrer verlor bei einem Unfall am 26.April sein Leben, als er zwischen Simmisweiler und Waldhausen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. 35 Verkehrsunfälle ereigneten sich im Landkreis Schwäbisch Hall. Hier wurden ebenfalls elf Personen schwer verletzt. 25 weitere erlitten leichte Verletzungen. Ein Motorradfahrer geriet am 29.Mai auf der K2665 zwischen Kleinaltdorf und Steinehaig auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Hierbei verlor er sein Leben.

Die rückgängige Zahl der Unfälle zeigt zwar, dass die polizeilichen Kontrollmaßnahmen Wirkung zeigen, dennoch ist das Ziel der "Vision Zero" noch längst nicht erreicht. Die Zahl der verletzten und sogar getöteten Verkehrsteilnehmer zeigt, dass es für das Polizeipräsidium Aalen hier weiterhin Handlungsbedarf gibt. Die Verkehrsüberwachungskonzeption des PP Aalen legt deshalb weiterhin ein Hauptaugenmerk auf die Überwachung und Kontrolle von Motorrädern. Deshalb werden auch in Zukunft Kontrollen und Verkehrsüberwachungsmaßnahme, insbesondere bei den speziellen Motorradstecken durchgeführt.

Um Motorradunfälle zu verhindern empfiehlt die Polizei:

- Stimmt die Technik? Gönnen Sie Ihrer Maschine im Zweifelsfall eine Inspektion

- Machen Sie sich sicht- und erkennbar! Schalten Sie das Fahrlicht ein und tragen Sie auffällige Motorradbekleidung

- Meiden Sie tote Winkel! Rechnen Sie damit, dass andere Sie trotzdem übersehen

- Trainieren Sie die Blickführung. Denken Sie daran: Der Blick lenkt die Bewegung!

- Fahren Sie locker, entspannt und vorausschauend, "denken Sie hinter die Kurve".

- Auch die richtige Schutzkleidung kann im Schadensfall vor Verletzungen schützen

Weitere Präventionstipps gibt es unter www.gib-acht-im-verkehr.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell