POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Dienbstahl, Einbruch, Frau angefasst, Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Kirchberg an der Jagst: Handtasche aus Auto entwendet

Zwischen 11:15 Uhr und 11:50 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem auf einem Wanderparkplatz an der Mistlau geparkten PKW. Aus dem Inneren des Wagens entwendete der Dieb eine gelbe Handtasche samt Inhalt.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Frankenhardt: Mit Motorrad aufgefahren

Gegen 17_40 Uhr am Samstag befuhr ein 53-Jähriger mit einem KTM-Motorrad die L1064 hinter einem Fiat Punto einer 22-Jährigen. Als die 22-Jährige ihren PKW abbremste, erkannte dies der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den PKW auf. Dadurch stürzte er von seinem Motorrad und wurde leicht verletzt. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 13:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen im Swiggerweg geparkten PKW der Marke VW. Dabei entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro an dem PKW.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Mainhardt: Motorrad vs. Pedelec

Am Samstag kurz vor 20:00 Uhr am Samstag wollte eine 59-Jährige mit ihrem Pedelec die B39 in Richtung Hohenstraße kreuzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der B39 fahrenden 59-Jährigen auf einer Harley-Davidson. Sowohl die Radfahrerin, als auch der Biker wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide mussten von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Mann nach Auseinandersetzung auf Jakobimarkt schwer verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 1:15 Uhr gerieten auf dem Haller Jakobimarkt zwei Männer offenbar in Streit. Einer der beiden schlug dabei einem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der 22-Jährige blieb infolge des Sturzes bewusstlos liegen und musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden. Sein Kontrahent flüchtete von der Örtlichkeit.

Der Mann, welcher den Schlag ausgeführt hat wird als circa 180cm groß, mit einer normalen Statur beschrieben. Er hatte schwarze, kurze Haare, einen Vollbart und einen gebräunten Teint. Zum Tatzeitpunkt trug er, laut Zeigen, ein graues oder beiges Hemd. Zudem sprach er Deutsch.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 0791 400-0. Zu melden.

Michelfeld: Einbruch

Von Freitag auf Samstagnacht verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu Kellerräumen eines Gebäudes in der Stuttgarter Straße. Dort entwendete der Eindringling technische Geräte im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Frau angefasst

Am Samstag kurz vor 23:00 Uhr waren zwei 18-jährige Frauen am Rande des Festgeländes des Jakobimarktes unterwegs. Hierbei wurde eine der beiden Frauen von einem bislang unbekannten gegen ihren Willen angefasst. Der Unbekannte zog die Frau offenbar an sich und hielt sie fest. Die junge Frau konnte sich allerdings losreißen und flüchten.

Der Unbekannte, bei dem es sich offenbar um einen Flaschensammler handelte, soll um die 40 Jahre alt gewesen sein, welcher ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose und eine dunkle Brille trug. Er hatte kurze, vermutlich dunkle Haare, eine schlanke Statur mit Bauchansatz.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Unbekannte unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: 11-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

Ein 11-jähriger Junge war am Sonntag gegen 13:30 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs. Er befuhr dabei eine Treppe im Froschgraben von der Gelbinger Gasse abwärts. Dabei stürzte der Junge und wurde schwer verletzt. Er musste in eine Klinik verbracht werden.

