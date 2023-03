LPI-SLF: 88-Jähriger verunfallt

Neustadt/Orla (ots) - Im Laufe des gestrigen Abends drangen ein oder mehrere, bislang Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Neustadt an der Orla ein und stahlen jeweils u.a. Schmuck. Zwischen 18:30 Uhr bis gegen 21:15 Uhr gelangte der/die Unbekannte jeweils in ein Einfamilienhaus Am Gries sowie in der Laupheimer Straße indem eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Anschließend wurden mehrere Räume durchwühlt und ...

