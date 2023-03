Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser- Zeugen gesucht

Neustadt/Orla (ots)

Im Laufe des gestrigen Abends drangen ein oder mehrere, bislang Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Neustadt an der Orla ein und stahlen jeweils u.a. Schmuck. Zwischen 18:30 Uhr bis gegen 21:15 Uhr gelangte der/die Unbekannte jeweils in ein Einfamilienhaus Am Gries sowie in der Laupheimer Straße indem eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Anschließend wurden mehrere Räume durchwühlt und schließlich in beiden Fällen Schmuck entwendet, der noch nicht abschließend beziffert werden kann. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 03672-417 1464 an die KPI Saalfeld.

