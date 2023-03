Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hoher Sachschaden nach Brand von Einfamilienhaus

Frankenblick/ OT Rabenäußig (ots)

Am Montagvormittag beschäftigte ein Wohnhausbrand Feuerwehr und Polizei im Landkreis Sonneberg. Gegen 11:00 Uhr geriet in der Melchersberger Straße in Frankenblick/ OT Rabenäußig aus bislang unbekannter Ursache ein Einfamilienhaus in Brand. Trotz der sofortig durchgeführten Löschmaßnahmen stand das Haus schließlich im Vollbrand, sodass hoher Sachschaden in Höhe von mindestens 350.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurden keine Personen oder Tiere durch das Feuer verletzt, auch musste niemand evakuiert werden. Die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes führt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld. Im Laufe des Dienstags sind Brandursachenermittler am Objekt im Einsatz.

