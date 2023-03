Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Enormer Fund von Cannabis: Wer kann Hinweise geben?

Gefell (ots)

Passanten machten am Montagnachmittag einen ungewöhnlichen Fund in Gefell, der für erstaunte Gesichter in der LPI Saalfeld sorgte und die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion nun umfangreich beschäftigt: Im Gewerbegebiet in der Adolph-Kienzl-Straße in Gefell haben bislang Unbekannte zahlreiche Marihuana-Pflanzen in verschiedenen Aufzuchtstadien augenscheinlich entsorgt. Die offensichtlich teilweise durchgeschnittenen Cannabis-Pflanzen wurden durch Beamte der Schleizer Polizei beschlagnahmt. Es handelt sich bei den, durch den Regen durchaus durchweichten, Pflanzenteilen in Summe um mehr als 100 Kilogramm. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld. Die Beamtinnen und Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Betäubungsmittel geben können bzw. bitten um Mitteilung, sollten in den zurückliegenden Tagen verdächtige Personen oder Umstände in dem Zusammenhang im Gewerbegebiet bemerkt worden sein. Hinweise bitte unter 03672-417 1464.

