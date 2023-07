Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mit Stein auf Fahrzeuge geworfen - Kette vom Hals gerissen - In Büro eingebrochen - Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Polizeibeamte beleidigt

Während einer Streifenfahrt wurden Beamte des Aalener Polizeireviers auf zwei junge Männer aufmerksam, die im Bereich des ZOB aufeinander einschlugen. Die Polizeibeamten trennten die Streithähne, wobei ein 17-Jähriger angab, dass sein 21 Jahre alter Kontrahent versucht habe, ihm sein Mobiltelefon zu entreißen. Der 21-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, versuchte zu flüchten, konnte jedoch rund 20 Meter weiter von einem Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Während der Fahrt zum Polizeirevier Aalen beleidigte der 21-Jährige die Beamten, weshalb er mit entsprechenden Anzeigen rechnen muss. Bei den Tätlichkeiten erlitten beide leichte Verletzungen; eine ärztliche Behandlung lehnten sie ab.

Aalen: Mit Stein auf Fahrzeuge geworfen

Am Sonntagabend gegen 22.05 Uhr bog eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug von der Oberen Bahnstraße nach links in die Julius-Bausch-Straße ab. Als sie auf Höhe der dortigen Ampel war, bemerkte sie einen Mann, welcher einen Stein aufhob und in ihre Richtung warf. Der Mann stand zu dieser Zeit auf Höhe der Unterführung. Hinter dem Fahrzeug der Frau befanden sich ihren Aussagen zufolge noch zwei weitere Pkw. Ob einer davon von dem Stein getroffen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Geschädigte Personen oder Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: 63-Jähriger erlitt schwere Verletzungen

Bei einem Brand zog sich ein 63-Jähriger am Sonntagabend so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann hatte versehentlich beim Anzünden einer Zigarette sein Bett in Brand gesetzt. Einer 50-Jährigen gelang, es das Feuer, das sich auch auf den Boden ausgebreitet hatte, mit einem Handtuch zu ersticken, so dass wohl Schlimmeres verhindert wurde. Außer dem 63-Jährigen wurde niemand verletzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Aalen mit insgesamt 24 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen in der Jahnstraße vor Ort.

Aalen: Kette vom Hals gerissen

Ein bislang Unbekannter schlug am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr in der Beinstraße einem 58-Jährigen zunächst auf die Schulter und riss ihm dann eine Kette vom Hals. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: In Büro eingebrochen

Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr am Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Büro des Kulturvereines in der Hirschbachstraße. Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen, ehe sie das Gebäude wieder verließen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 80 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Unfall zu, der sich am Sonntagmorgen ereignete. Kurz vor 8.30 Uhr fuhr sie mit ihrem Rad die Kettelerstraße, wo sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo fuhr. Die 80-Jährige, die sich Schwürfwunden zuzog, verursachte einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Fahrfehler führte zu Unfall

Bereits am Samstagabend gegen 19.15 Uhr ereignete sich im Bereich der Osterbucher Steige / Siemensstraße ein Unfall, bei dem zwei Jugendliche leicht verletzt wurden. Mit ihrem Kleinkraftrad befuhr eine 16-Jährige die Osterbucher Steige in Richtung Innenstadt. Aufgrund eines Fahrfehlers und wohl auch dem falschen Verhalten ihrer 17 Jahre alten Sozia kam das Zweirad in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn und schlitterte dann einige Meter über den Asphalt. Die beiden Mädchen wurden nach dem Unfall zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; am Kleinkraftrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Samstag zwischen 9 und 9.10 Uhr verursachte, als er die Scheibe eines Skoda einschlug, der auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Kappelbergstraße abgestellt war. Der Täter erbeutete lediglich einen Korb mit Lebensmitteln. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pedelec die Landesstraße 1160 zwischen Degenfeld und Schwäbisch Gmünd. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Mann auf die Fahrbahn, wobei er sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er keinen Fahrradhelm. An seinem Pedelec entstand bei dem Sturz ein Sachschaden von rund 100 Euro. Der 37-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Gschwend: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend ereignete, lebensgefährliche Verletzungen. Gegen 19.40 Uhr befuhr er mit seiner Kawasaki die Landesstraße 1080, wo er in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Straße abkam und gegen die Leitplanke prallte. Der 31-Jährige wurde durch den Aufprall von seinem Zweirad abgeworfen und stürzte nach rund 5 Metern in den Grünstreifen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro.

