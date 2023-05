Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spirituosen entwendet und Sachschaden verursacht

Martinroda, Schulstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 04.05.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, den 05.05.2023, 06:00 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Vereinsheimes in der Schulstraße auf. Anschließend hebelten die Unbekannten noch weitere Innentüren auf und durchsuchten so den Innenraum des Sportlerheims und verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 3000,-EUR. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter vier Flaschen Schnaps im Gesamtwert von ca. 60,-EUR. Zu vorgenannter Diebstahlshandlung nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/01151284/2023 gern Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell