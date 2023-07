Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Satteldorf: In Angelanlage eingebrochen und Gerätschaften geklaut

Im Zeitraum von Freitagabend, 20:30 Uhr, bis Samstagnachmittag, 13:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Angeleranlage Höhe der Autobahnraststätte Bronnolzheim ein. Die Täter stiegen hierbei über den Zaun und entwendeten Angelutensilien sowie eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber. Aus einem verschlossenen Container entwendeten sie zwei Motorsägen und mehrere Akkus. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Schwäbisch Hall: Alkoholisiert auf anderen Pkw aufgefahren

Am Samstagabend, gegen 23:35 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem VW die Bühlertalstraße in Richtung Kreisverkehr. Dort fuhr er auf einen, vor dem Kreisverkehr wartenden, 29-jährigen Audi-Fahrer, auf. Wie die eintreffende Polizeistreife später bei dem Unfallverursacher feststellte, stand dieser unter Alkoholeinfluss. Vermutlich lag darin die Ursache, für die verspätete Reaktion und das Auffahren auf den Wartenden. Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15 000 Euro.

