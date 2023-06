Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Raub auf alter Bahntrasse

Firmeneinbruch angezeigt

Iserlohn (ots)

Auf der alten Bahntrasse soll es in Höhe "Altstadt" am Dienstagabend zu einem versuchten Raub gekommen sein. Passanten fanden gegen 23.45 Uhr einen verletzten Iserlohner (28) und verständigten einen Rettungswagen. Die Polizei wurde erst etwas später hinzugerufen. Das Opfer gab zu Protokoll, dort zu Fuß unterwegs gewesen zu sein. Ihm sei eine Gruppe mit mehreren Personen begegnet. Die Männer zwischen 18 und 25 Jahren hätten kein Deutsch gesprochen. Sie hatten kurze Haare und waren dunkel gekleidet. Ein Täter habe versucht, ihm den Rucksack zu stehlen und ihn dabei zu Boden gerissen. Hiergegen wehrte sich das Opfer vehement, wurde schließlich erneut zu Boden gestoßen und dort mit leichten Verletzungen zurückgelassen. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Wer hat in Tatortnähe die beschrieben Gruppe gesehen? Wer hat die Tat mitbekommen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Mittwoch das Fenster einer Firma "Im Kurzen Busch" ein. Hieraus entwendeten sie Werkzeuge und Metallwaren. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Wache Iserlohn. (dill)

