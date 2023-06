Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände in leerstehendem Gebäude

Jugendliche werfen Hochsitz um

Lüdenscheid (ots)

Gestern brannte es gegen 14.35 Uhr in einem leerstehenden Industriegebäude "Am neuen Haus". Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Zeugen schilderten den eingesetzten Polizisten, dass sie im Vorfeld ein verdächtiges Pärchen im Umfeld des Gebäudes beobachtet hätten. Eine Fahndung blieb an dieser Stelle erfolglos. Gegen 18.30 Uhr wurde erneut ein Brand in besagtem Haus gemeldet. Kurz zuvor hatte ein Zeuge ein Pärchen in das Gebäude gehen sehen. Kurz nachdem sie wieder hinausgekommen seien, habe es stark gequalmt. Polizeibeamten gelang es die Verdächtigen noch in Tatortnähe festzunehmen. Sie waren zu Fuß in Richtung Wehberger Straße unterwegs. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen Jungen aus Meinerzhagen (17) und ein Mädchen aus Lüdenscheid (16). Sie wurden auf der Polizeiwache an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Ob sie auch für die erste Tat verantwortlich sein könnten wird geprüft. (dill)

Junge Erwachsene stehen im Verdacht, am Dienstagabend einen Hochsitz im Waldstück Aechtenscheid umgeworfen zu haben. Ein Passant hatte die Truppe dort beobachtet, wie sie auf dem Hochsitz saßen und herumschrien. Er setzte seinen Weg zunächst fort. Als er kurz darauf erneut vorbeikam, lag der Hochsitz am Boden. Es gelang ihm, die mutmaßlichen Täter zu finden, ihnen zu folgen und die Polizei hinzuzuholen. Auf Vorhalt gaben die Tatverdächtigen an, nur wandern gewesen zu sein und sich verlaufen zu haben. Ein polizeilicher Blick auf die mit zittrigen Händen gehaltenen Smartphones der 18-20-jährigen Lüdenscheider offenbarte jedoch vollen Mobilfunkempfang. Die wenig glaubhaften Ausflüchte führten schließlich zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung. Die Tatverdächtigen erhielten Platzverweise. (dill)

