POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Münster / Grafenhof, Montag, 21.11.2022, 16:00 Uhr und 16:30 Uhr Northeim (st) - Am gestrigen Nachmittag kam es zu zwei Taschendiebstählen in der Innenstadt. Hierbei wurden von unbekannten Tätern die Geldbörsen aus den Handtaschen zweier Geschädigter entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 260EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle Telefon: ...

