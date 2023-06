Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeiwache Altena wird offiziell eingeweiht: Einladung zum Pressetermin

Altena (ots)

Seit Mitte April läuft der Betrieb in der neuen Polizeiwache Altena am Bahnhof. Die Beamtinnen und Beamten und auch die Altenaer Bürgerinnen und Bürger hatten schon Zeit sich einzugewöhnen. Nun werden die neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 24 am Freitag, 23. Juni 2023, ab 15 Uhr auch offiziell eingeweiht. Hierzu laden wir Pressevertreterinnen und -vertreter herzlich ein.

Neben Behördenleiter Marco Voge wird auch NRW-Innenminister Herbert Reul der Einweihung beiwohnen. Wir bitten um kurze Voranmeldung per E-Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell