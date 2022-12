PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 23-Jähriger tritt Fahrkartenkontrolleur in Wallau +++ Unfälle mit Verletzten im Bereich von Hofheim +++ Lkw beschädigt Ampel und fährt weiter

Hofheim (ots)

1. Fahrkartenkontrolleur aggressiv angegangen, Hofheim am Taunus, Wallau, Robert-Bosch-Straße, Mittwoch, 14.12.2022, 07:03 Uhr

(jn)Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Linienbus bei Wallau ist am Mittwochmorgen ein 49-jähriger Mann von einem 23-jährigen Fahrgast aggressiv angegangen worden. Um kurz nach 07:00 Uhr wurde der 23-Jährige aus Flörsheim während der Fahrt im Bereich der Robert-Bosch-Straße nach seiner Fahrkarte gefragt, woraufhin er aggressiv geworden sei und mehrfach nach dem 49-jährigen Kontrolleur getreten habe. Diese wurde dabei leicht verletzt. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die eine Strafanzeige gegen den Flörsheimer aufnahm und nun wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen ermittelt.

2. Trio scheitert bei Einbruch,

Kelkheim (Taunus), Philipp-Kremer-Straße, Mittwoch, 14.12.2022, 18:20 Uhr

(jn)Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend in Kelkheim drei verdächtige Männer, die sich auf einem Grundstück an einem Wohnhaus aufhielten und kurze Zeit später wieder verschwanden. Die alarmierte Polizei stellte wenig später fest, dass das Trio versucht hatte, die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Gegen 18:20 Uhr wurde der Zeuge auf einen grauen Seat Ateca aufmerksam, aus dem drei dunkel gekleidete Personen ausstiegen und ein leerstehendes Anwesen in der Philipp-Kremer-Straße betraten. Nachdem die drei wieder verschwunden waren, verständigte der Mann die Polizei, die eine beschädigte Tür und folglich einen versuchten Einbruch feststellen musste. Von dem Fahrzeug sowie den drei Personen fehlte indes jede Spur.

Weitere Zeuginnen oder Zeugen, denen am Mittwochabend in Kelkheim der mit drei Männern besetzte Seat aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Beute in Gartenhütte gemacht,

Hattersheim am Main, Okriftel, Saalburgstraße, Montag, 05.12.2022, 08:00 Uhr bis Freitag, 09.12.2022, 10:00 Uhr

(jn)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gemacht, indem sie eine Gartenhütte aufgebrochen und unter anderem ein dort gelagertes Mountainbike von "Bergamont" gestohlen haben. Bereits im Zeitraum bis Freitag, 09.12.2022 hatten die Täter das Gartenhaus in der Saalburgstraße aufgehebelt und waren anschließend mit dem grauen Velo, Typ Trailster 8.0 P, einer Kettensäge und einem Laubgebläse geflüchtet.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Nach Unfall im Krankenhaus,

Hofheim am Taunus, Wallau, Johannes-Gutenberg-Straße, Mittwoch, 14.12.2022, 17:36 Uhr

(jn)Am frühen Mittwochabend kam es in der Johannes-Gutenberg-Straße in Wallau zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt und in Krankenhäuser verbracht wurden. Um 17:36 befuhr ein 32-jähriger Hochheimer die Johannes-Gutenberg-Straße, als er dort aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle verlor und frontal mit einer Laterne kollidierte. Infolgedessen mussten sowohl der Fahrer als ein Fahrzeuginsasse zwecks ärztlicher Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

5. Beifahrer bei Alleinunfall verletzt,

Kreisstraße 787, zwischen Diedenbergen und Langenhain, Mittwoch, 14.12.2022, 12:38 Uhr

(jn)In der Hofheimer Gemarkung der K 787 kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall mit einem verletzten 65-Jährigen aus Hofheim. Dabei saß der 65-Jährige als Beifahrer in einem Hyundai, der von einem 83 Jahre alten Mann gefahren wurde. Die Unfallaufnahme zeigte, dass der 83-Jährige um 12:38 Uhr die Straße zwischen Diedenbergen und Langenhain befuhr, als er wohl witterungsbedingt ins Schleudern und hiernach nach links von der Fahrbahn abkam. Infolge des Unfalles litt der Beifahrer unter starken Schmerzen, weshalb er nach einer medizinischen Betreuung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

6. Lkw beschädigt Ampel und fährt weiter, Hochheim am Main, Breslauer Ring, Mittwoch, 14.12.2022, 12:20 Uhr

(jn)In Hochheim ist am Mittwochmittag eine Ampel von einem Lkw beschädigt worden. Der Fahrer des bisher unbekannten LKW setzte seine Fahrt indessen unbeirrt fort. Zeugen berichteten, dass der LKW gegen 12:20 Uhr den Freiherr-vom-Stein-Ring befahren hatte und nach rechts in die Frankfurter Straße eingebogen sei. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Berührung zwischen dem Auflieger des LKW und dem Ampelmast. An der vorübergehend in ihrer Funktion eingeschränkten Ampel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Fahrer des LKW, an dem ersten Erkenntnissen nach ein Kennzeichen aus Offenbach angebracht war, fuhr weiter.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt weitere Hinweise zu dem Unfall unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell