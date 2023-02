POL-HB: Nr.: 0089--Verkehr von Aktivisten blockiert

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 07.02.23 Ein bewaffneter Räuber überfiel am Dienstag eine Bäckerei in Schwachhausen. Der Mann konnte durch Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Er steht auch im Verdacht, einen Tag zuvor eine Apotheke in der Vahr überfallen zu haben, siehe hierzu auch die Pressemeldung (PM) 84. Eine weitere Fahndung verlief ...

