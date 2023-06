POL-MK: Anwohner ertappt Einbrecher: Zeugen gesucht

Altena (ots) - Seit Mitte April läuft der Betrieb in der neuen Polizeiwache Altena am Bahnhof. Die Beamtinnen und Beamten und auch die Altenaer Bürgerinnen und Bürger hatten schon Zeit sich einzugewöhnen. Nun werden die neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 24 am Freitag, 23. Juni 2023, ab 15 Uhr auch offiziell eingeweiht. Hierzu laden wir ...

mehr