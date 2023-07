Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Olstalbkreis: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Von Fahrbahn abgekommen und gegen Lichtmast geprallt

Am Samstagabend, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer die Friedrichstraße in Richtung Stadtmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Straße ab, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und prallte schließlich gegen einen Lichtmast. Durch den Unfall wurde der Fahrer verletzt und musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Ellwangen: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen mit dem Motorroller gefahren

Am Sonntagmorgen, gegen 07:14 Uhr, sollte ein 18-jähriger Roller-Fahrer von einer Polizeistreife des Reviers Ellwangen in der Karl-Stirner-Straße kontrolliert werden. Dieser nahm daraufhin seine Beine in die Hand und flüchtete zu Fuß vor den Beamten. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer. Er konnte von einem Polizisten eingeholt und gestellt werden. Der Grund der fußläufigen Flucht war schnell ermittelt. Der junge Mann stand augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Motorroller wurde sichergestellt, da sich Hinweise auf unerlaubte technische Veränderungen ergaben. Der 18-jährige musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen, außerdem muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Rainau-Dalkingen: Opferstock aufgebrochen

Im Zeitraum von Montag, den 17.07.2023, 08:00 Uhr bis Samstag, 22.07.2023, 19:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter den Opferstock in der St. Nikolaus Kirche in der Kirchstraße auf. Sie erbeuteten 20 Euro und richteten einen Sachschaden von 800 Euro an. Die Polizei Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Riesbürg, Utzmemmingen: Hecke abgebrannt

Weil ein 72-jähriger Mann am Samstagnachmittag, gegen 14:39 Uhr, in der Schubartstraße das Unkraut um sein Grundstück mit einem Bunsenbrenner vernichten wollte, geriet die 10 Meter lange Hecke um das Haus in Brand. Die Feuerwehren Pflaumloch und Utzmemmingen waren mit 20 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Der Heckenbrand konnte zwar gelöscht werden, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro.

