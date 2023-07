Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfall: Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Aalen: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Am Samstagabend verletzten sich zwei Personen bei einem Frontalzusammenstoß schwer. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr von Aalen in Richtung Westhausen. Zwischen Hüttlingen und Oberalfingen geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 34-jährigen Opel-Fahrer. Der BMW-Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Pkw-Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Eine 20-jährige Fiat-Fahrerin, die hinter dem Opel fuhr, bemerkte den Unfall zu spät und stieß trotz eines Ausweichmanövers mit dem BMW zusammen. Die Fahrerin sowie ihr Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 18.000 Euro.

