POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Burgstetten: (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Marbacher Straße kam es am Freitagmittag gegen 14.20 Uhr zu einem Küchenbrand. In der Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes fing das auf dem Herd stehende Essen Feuer, woraufhin die Rettungsdienste alarmiert wurden. Das Feuer konnte letztlich rasch gelöscht werden. In der Küche entstand kein Schaden. Nachdem die verqualmten Räumlichkeiten belüftet waren, konnten die Bewohner des Hauses wieder ins Gebäude zurück. ...

