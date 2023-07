POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Pressebericht

Aalen

Michelfeld: Auto von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Samstagmorgen, gegen 09:19 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Seat -Fahrer die Landesstraße von Gnadental in Richtung Einmündung B 14. Kurz vor Erlin kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn, wo er eine entgegenkommende 63-jährige Skoda-Fahrerin gefährdete. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 22-jährige wurde hierbei schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Gelbingen: Dachstuhlbrand in leerstehendem Gebäude

Am Freitagabend, gegen 20:07 Uhr, kam es in der Kocherhalde in Schwäbisch Hall-Gelbingen zu einem Dachstuhlbrand in einem leerstehenden dreistöckigen Wohngebäude. Die Feuerwehr war mit 51 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Schwäbisch Hall aufgenommen. Der Sachschaden liegt bei 100.000 Euro.

