Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Weidezaun beschädigt - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Spiegelberg: Weidezaun mutwillig zerstört

Der Elektrozaun einer Schafweide wurde am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr mutwillig beschädigt. Unbekannte zerschnitten das Geflecht und machten es stromlos. Hinweise zum Tatgeschehen, das beim Kleinhöchberger Weg verübt wurde, nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Kienbachstraße ereignete sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen Pkw Citroen und beschädigte diesen erheblich. Danach entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei in Fellbach erbittet unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell