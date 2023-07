Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Spinne löst Unfall aus - Widerstand nach Fahrradsturz - Handbremse vergessen - Autoradio entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall auf der A7

Am Donnerstag befuhr ein 81-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Daimler die A7 von Würzburg in Richtung Ulm. Auf Höhe der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen beabsichtigte er die A7 zu verlassen. Hierbei kam er auf dem Ausfädelungsstreifen im Kurvenbereich durch Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der 81-Jährige wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Anschließend wurde er in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer missachtete am Donnerstag gegen 16:10 Uhr auf der Urbanstraße die Vorfahrt eines dort fahrenden Busfahrers. Dieser musste infolgedessen seinen Bus stark abbremsen und prallte mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Spinne löst Unfall aus

Aufgrund einer Spinne im Fahrzeug geriet am Donnerstag, gegen 06:25 Uhr, eine 47-jährige VW-Fahrerin auf der Friedrichstraße in Panik. Infolgedessen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Im Anschluss überschlug sich der VW der 47-Jährigen, wodurch sie sich leichte Verletzungen zuzog. Die Frau musste durch die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsarbeiten musste die Friedrichstraße komplett gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 07:45 Uhr wieder aufgehoben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro.

Rainau: Widerstand nach Fahrradsturz

Gegen 18:15 Uhr am Donnerstagabend wurde auf einem Feldweg im Mühlberg ein gestürzter Fahrradfahrer gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife reagierte der Mann äußerst aggressiv. Er schlug nach den Beamten und versuchte sie auch zu beißen. Unter erheblichem Widerstand konnte der 31-Jährige in ein Krankenhaus verbracht werden, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde, nachdem ein Atemalkoholtest bereits einen Wert von etwa 2,7 Promille ergab. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Abtsgmünd: Kollision im Gegenverkehr

Am Donnerstag gegen 16:20 Uhr befuhren ein 19-jähriger Suzuki-Lenker und ein 51-jähriger Ford-Fahrer die L1075 zwischen Abtsgmünd und der Kreuzung Ebnat Ramsenstrut. In einer dortigen Kurve kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Gegenverkehr. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu.

Bopfingen: Handbremse vergessen

Unzureichend gegen Wegrollen gesichert ist am Donnerstagmittag ein PKW führerlos auf einen anderen PKW gerollt. Gegen 14:50 Uhr stellte eine 45-Jährige ihren Hyundai auf dem Parkplatz am Ipftreff ab. Da sie weder Gang noch Handbremse einlegte, rollte der Hyundai rückwärts auf den Volvo einer 32-Jähirgen auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Autoradio entwendet

Aus einem Pkw, welcher auf einem Schulparkplatz in der Lindacher Straße abgestellt war, entwendeten Unbekannte am Donnerstag in der Zeit von 16:50 Uhr bis 20:30 Uhr ein Autoradio. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell