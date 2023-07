Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Sulzbach an der Murr: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Sulzbach an der Murr: (ots)

Ein 60-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 16.45 Uhr die B 14 von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Sulzbach. An der Einmündung Haller Straße beabsichtigte er nach links auf die Haller Straße abzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei sich der 55-jährige Motorradfahrer tödliche Verletzungen zuzog. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Neben dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell