Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Rohbau - Opferstock aufgebrochen - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Geparkten PKW beschädigt

Am Donnerstag gegen 12:15 Uhr stellte ein 72jähriger Mann bei der Rückkehr zu seinem VW - welcher im Parkhaus des Ostalb Klinikums im Kälblesrain auf der Etage P2 geparkt war - fest, dass dieser während seiner Abwesenheit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein Seat Ibiza, der am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 16:45 Uhr in der Wilhelm-Maybach-Straße, auf einem Parkstreifen vor einem Tankstellengelände geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Lorch: Opferstock aufgebrochen

Zwischen Dienstagmorgen, 8 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, wurde ein Opferstock in der St. Konrad Kirche am Zollplatz aufgehebelt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315

Schwäbisch Gmünd: Parkende Fahrzeuge beschädigt

Zwei Peugeot, die auf einem Schotterparkplatz in der Vorderen Schmiedgasse geparkt waren, wurden am Donnerstagmorgen von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: In den Gegenverkehr geraten

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafen geriet ein 42-jähriger PKW-Lenker auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem PKW eines 64-Jährigen zusammen. Der Unfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden, ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auf der sogenannten Buchauffahrt (L1161).

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Eutighofer Straße wurden zwischen Mittwochnachmittag, 16:45 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:15 Uhr, diverse Elektrowerkzeuge, Flexscheiben, Messingfittlinge sowie Kupferrohre im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro entwendet. Zuvor wurden von den Einbrechern zwei Alutüren aufgehebelt. Hinweise auf verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge oder auf den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell