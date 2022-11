Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schreckschusswaffe sichergestellt

Jena (ots)

Mit einer Schreckschusswaffe war ein 18-Jähriger am Freitag in Jena unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den jungen Mann kurz nach Mitternacht in der Knebelstraße. Im Rahmen der Überprüfung übergab der Betroffene die Waffe an die Beamten. Zum Führen sogenannter Schreckschuss- oder Reizstoffwaffen benötigt man in Deutschland einen kleinen Waffenschein. Da der junge Mann nicht im Besitz eines solchen Erlaubnisscheins war, muss er nun mit einer Anzeige rechnen. Seine Schreckschusspistole wurde durch die Beamten vor Ort sichergestellt.

