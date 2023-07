Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Leutenbach: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 64-jähriger Toyota-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Schwaikheimer Straße unterwegs und wollte in einen dortigen Kreisverkehr einfahren. Dort übersah er einen 61-jährigen Rollerfahrer, welcher bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der 61-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Er kam zur Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Remshalden: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 13:45 Uhr und 17:10 Uhr einen Gartenzaun in der Stauferstraße und verursachte an diesem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Autofahrer alkoholisiert

Ein alkoholisierter 83-jähriger Autofahrer beschädigte beim Ausparkten am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße Auf dem Kappelberg zwei parkende Autos. Der Senior war beim Rangieren mehrfach gegen die zwei parkenden Fahrzeuge gestoßen und hat dabei ca. 3000 Euro Sachschaden verursacht. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitete und im Zuge dessen wurde auch seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

