POL-OG: Gengenbach - Einbruch in Garage, Hinweise erbeten

Achern (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr wurde eine randalierende Person in der Straße "Am Achernsee" gemeldet. Einer Personenkontrolle am Rasthof Achern durch Beamte der Bundespolizei widersetzte sich der äußerst aggressive Mann. Die hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurden ebenfalls von dem 32-Jährigen beleidigt und zum Kampf aufgefordert. Bei der anschließenden Festnahme kam es ...

mehr