POL-OG: Lahr, Reichenbach - Linienbus gestreift und geflüchtet, Hinweise erbeten

Lahr, Reichenbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr hoffen nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen in der Reichenbacher Hauptstraße auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 7:45 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr einen in Richtung Seelbach fahrenden Linienbus. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden von circa 4.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum nun gesuchten Verursacherfahrzeug werden unter der Rufnummer: 07821 277-0 erbeten.

