Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach: Vandalismus an Schule/Mehrere tausend Euro Schaden

Lützelbach (ots)

Die Fassade und zahlreiche Fenster unterschiedlicher Gebäude wurden in der Nacht zum Freitag (15.07.), möglicherweise auch schon bereits am Donnerstagabend (14.07.), an der Grundschule in der Schulstraße von Unbekannten beschädigt. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen.

Fenster wurden mit Steinen eingeworfen oder zerkratzt. Zudem finden sich die Schäden an Glasbausteinen und an einem mit Alublechen verkleideten Fassadenteil.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410 zu melden.

