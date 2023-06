Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nachtrag zum Pressebericht vom 29.05.: Eigentümer gesucht (12/2805)

Speyer (ots)

Wie die Polizei Speyer bereits am 29.05.2023 berichtete, hatten Unbekannte am Pfingstwochenende eine Vielzahl weitgehend geleerter Speisefett-Tonnen auf einem Schotterparkplatz in Speyer abgeladen. Zwischenzeitlich liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei den Tonnen um Diebesgut handelt. Die Mehrzahl der Tonnen konnte die Polizei zwischenzeitlich gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises an ihren Eigentümer aushändigen. Die abgebildeten restlichen ca. 50 Tonnen konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei geht sämtlichen Hinweisen nach, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in den abgebildeten Behältnissen ihr abhanden gekommenes Eigentum wiedererkennen, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

