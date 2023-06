Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bedrohung und Körperverletzung

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf dem Wirtschaftsweg, welcher entlang der L454 von Schifferstadt in Richtung Böhl-Iggelheim verläuft, im Bereich der Überführung der A61 zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 60-jährigen Fußgänger und einem 39-jährigen Radfahrer. Laut dem Fußgänger habe der Radfahrer ihn nach dem Weg zum Niederwiesenweiher gefragt. Hiernach habe der Radfahrer den Fußgänger beleidigt, bedroht und ins Gesicht geschlagen. Der Radfahrer gab wiederum an, dass er durch den Fußgänger beim Vorbeifahren vom Fahrrad gestoßen worden und gestürzt sei. Verletzungen erlitten beide Beteiligten nicht. Da bei dem Radfahrer ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,7 Promille ergab, erfolgte anschließend eine Blutentnahme. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben wird gegen beide Beteiligte ermittelt. Gegen den Radfahrer wird zusätzlich noch wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

