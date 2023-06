Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall an Ampelkreuzung mit alkoholisiertem Fahrer

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 21:10 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem PKW die B39, verließ diese an der Anschlussstelle Speyer-Zentrum und ordnete sich links ein, um in die Industriestraße einzubiegen. Derweil befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer mit seinem 63-jährigen Beifahrer die Straße Am Technikmuseum und überquerte die Industriestraße im Kreuzungsbereich, um auf die B39 in Fahrtrichtung Baden-Württemberg aufzufahren. Der PKW des 56-Jährigen kollidierte mit dem linksabbiegenden PKW des 42-Jährigen. Beide Unfallparteien nahmen gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten für sich in Anspruch, bei grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Beamten nahmen beim 42-Jährigen während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,12 Promille. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein, veranlassten eine Blutentnahme bei ihm und beschlagnahmten seinen Führerschein. Sie alarmierten außerdem die Straßenmeisterei aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten jeweils abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 17.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

