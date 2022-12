Polizeipräsidium Ulm

10.000 Euro Schaden und ein nicht mehr fahrbereites Auto ist das Resultat eines Unfalls am Dienstag bei Herbrechtingen.

Kurz nach 9.45 Uhr fuhr die 69-Jährige mit einem Opel auf der Landesstraße 1082. Sie kam aus Richtung Herbrechtingen. An der Kreuzung zur B19 war die Ampelanlage nicht in Betrieb. Sie bog auf die B19 ab. Von links kam ein 58-Jähriger mit einem Scania Sattelzug. Er hatte Vorfahrt. Der Fahrer des Laster konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ihr nicht mehr fahrbereiter Opel musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut.

Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

