Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld und Schmuck

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Spieka. Am Montagvormittag (02.05.2022) gaben sich bislang unbekannte Täter gegen 08:40 Uhr als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und gelangten so in ein Einfamilienhaus in der Straße Knill. Während ein Täter die Geschädigte ablenkte, drang mindestens eine weitere Person unbemerkt in das Wohnhaus ein und entwendete hier Bargeld und Schmuck. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden. Die Polizei rät wiederholt:

- Seien Sie misstrauisch - Lassen Sie keine unangemeldeten Personen in Haus - Lassen Sie sich Ausweise und Aufträge zeigen - Rufen Sie im Zweifel sofort die Polizei

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell