Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Uslar (ots)

Uslar (La) - In der Zeit vom 28.03.2023 bis zum 13.04.2023 kam es auf einem Firmengelände in der Wiesenstraße in Uslar durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Dabei wurden Reifen und die Frontscheibe beschädigt. Es entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 1.000,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Uslar, Tel.Nr.: 05571-80060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell