Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 24. April 2023, gegen 15:00 Uhr, wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham leicht verletzt.

Eine 40-Jährige Nordenhamerin befuhr mit einem Ford die Erzbergerstraße und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Sankt-Willehad-Straße zu überqueren. Dabei übersah sie eine 67-Jährige Frau aus Nordenham, die den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Der Sachschaden an PKW und Fahrrad betrug etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell