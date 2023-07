Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 23.07.2023, 13:00 Uhr - 1 Sachbeschädigung, 2 Brände, 6 Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang - Waldkindergarten beschädigt - Zeugenaufruf

Am Samstag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:10 Uhr trat ein unbekannter Mann im Waldkindergarten ein Stück aus der hölzernen Eingangstüre heraus. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Durch mehrere Zeugen konnte der augenscheinlich betrunkene Mann gesehen werden. Auffallend war, dass der Mann im Gesicht und an den Armen auffällig tätowiert war. Die Polizei in Backnang bittet Personen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.

Backnang - Mit dem Auto ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Samstag gegen 21:18 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Mann mit einem Opel in Backnang die Eduard-Breuninger-Straße entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Daraufhin wurde er durch eine Polizeistreife kontrolliert. Diese konnten dann feststellen, dass der junge Mann derzeit zwar zur Fahrschule geht, aber noch nicht im Besitz der Fahrerlaubnis ist. Sein Bruder, welchem das Fahrzeug gehört und der auf dem Beifahrersitz saß muss nun ebenfalls mit einer Anzeige rechnen.

Backnang - Brand auf Stoppelfeld

Am Samstag gegen 17:32 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Stoppelfeld zwischen Steinbach und Dresselhof gemeldet. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Mähdrescher. Der Mähdrescher hatte zuvor noch das Feld abgeerntet. Hierbei rieben zwei Metallteile des Mähdreschers aneinander, welcher daraufhin so heiß wurden, dass sie das ausgeworfene Stroh in Brand setzten. Der Mähdrescher wurde hierbei nicht beschädigt, allerdings brannten ca. 5000 qm des Feldes, weswegen die Feuerwehren von Backnang und Steinbach mit 6 Fahrzeugen und 35 Mann im Löscheinsatz waren.

Fellbach - Fahrradfahrer übersehen

Am Samstag gegen 20:45 Uhr befuhr eine 22 Jahre alte Frau mit ihrem Fiat die Kappelbergstraße in Richtung "Alte Kelter". Als sie auf ein Grundstück einbiegen wollte übersah sie einen 34 Jahre alten Radfahrer, der den dortigen Gehweg befuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 3300 Euro.

Waiblingen - Rad verloren

Am Samstag gegen 17:45 Uhr befuhr eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Renault in Waiblingen die Westtangente, als sich ihr linkes Vorderrad löste. Das Rad sprach daraufhin auf die Gegenfahrbahn und knallte in die Stoßstange eines entgegen kommenden Skodas. Der 31 Jahre alter Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Urbach - Brand auf Balkon

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in Urbach am Sonntag gegen 10:47 Uhr in der Brunnenstraße zu einem Brand. Ein Sofa geriet in Brand und die Flammen griffen in der Folge auf die Fassade über. Vermutlich wurde das Feuer durch eine Herdplatte ausgelöst. Ob es sich hierbei um einen technischen Defekt handelte ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch den Brand wurden 2 Personen leicht verletzt und mussten vorsorglich im Klinikum behandelt werden. Die Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen und 13 Mann im Löscheinsatz.

Schorndorf - Fahrradfahrerin gestürzt

Am Samstag gegen 17:55 Uhr wollte eine 45 Jahre alte Frau mit ihrem Rad in Schorndorf die Gmünder Straße überqueren. Nachdem sie über die Fahrbahn gefahren war, wollte sie auf den dortigen Gehweg fahren. Hierbei kam sie am Bordstein zu Fall und verletzte sich leicht.

Welzheim - Motorradfahrer gestürzt

Am Samstag gegen 12:40 Uhr befuhr ein 48 Jahre alter Mann mit seiner Honda in Welzheim die L1080. In einer Linkskurve zwischen Schafhof und Hellershof verlor er in Folge eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Fall und rutschte gegen die dortige Leitplanke. Aufgrund des Sturzes wurde der Mann leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Remshalden - Pedelecfahrer gestürzt

Am Samstag gegen 15:10 Uhr befuhr ein Pedelecfahrer einen Feldweg zwischen Buoch und Grundbach. Aufgrund unbekannter Ursache stürzte der 64 Jahre alte Mann und verletzte sich hierbei so stark, dass er mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen werden musste. An dem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Weinstadt - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 19:55 Uhr wollte eine 70 Jahre alte Fahrerin eines VWs von einem Feldweg in die L 1201 in Richtung Strümpfelbach einbiegen. Hierbei übersah sie aufgrund der tiefstehenden Sonne den Smart eines 29 Jahre alten Mannes, welcher aus Richtung Aichwald die Landesstraße befuhr. Bei der folgenden Kollision entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

