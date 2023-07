Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Frau greift Polizisten an - Einbruch - Körperverletzung - Sachbeschädigungen

Waiblingen-Beinstein: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Samstagabend im Zeitraum zwischen 19:50 Uhr und 20:50 Uhr in der Küferstraße einen geparkten BMW und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Frau greift Polizisten an

Eine 57 Jahre alte Frau begab sich am Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr zur Wohnanschrift ihres ehemaligen Lebensgefährten in der Forststraße und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen. Auch als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, ließ die Frau sich nicht beruhigen und ging die Beamten körperlich an. Zudem beleidigte sie einen der Polizisten. Die Frau wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schorndorf-Weiler: In Kindergarten eingebrochen

Bisher unbekannte Täter brachen am Wochenende in den Städtischen Kindergarten in der Kärntner Straße ein. Die genaue Tatzeit ist noch unbekannt, bemerkt wurde der Einbruch am Sonntagnachmittag. Ob etwas entwendet wurde ist bisher unbekannt, der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 09:30 Uhr und 20:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Wilhelmstraße geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Weissach im Tal: Körperverletzung

Ein bislang unbekannter Mann ging am Samstagabend auf einen 48-jährigen Mann zu, welcher eine Bankfiliale am Marktplatz verließ. Der noch Unbekannte fragte den 48-Jährigen, ob dieser Geld bei sich hätte. Als er eine negative Antwort erhielt, schlug er seinem Gegenüber unvermittelt ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Der Polizeiposten Weissach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 35260 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Backnang: Kindergarten beschädigt

Ein Vandale schlug am Samstag zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr gegen die Türe eines Kindergartens in der Wilhelm-Erlenbusch-Straße und beschädigte diese. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen zufolge soll es sich bei dem Vandalen um einen Mann mit schwarzer Jacke, dunkler Hose und tätowierten Armen und einem tätowierten Gesicht handeln. Das Polizeirevier Backnang sucht unter der Telefonnummer 07191 9090 nach weiteren Zeugen.

Backnang: Bushäuschen beschädigt

Etwa 1500 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr. Hierzu schlug er die Glasscheibe eines Bushäuschens in der Carl-Kaelble-Straße ein und entfernte sich anschließend. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 10 Uhr und 14:50 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer ein Treppengeländer vor einem Wohnhaus im Elly-Heuss-Knapp-Weg. Dabei verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

