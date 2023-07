Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Staubsaugerautomat aufgehebelt - Sachbeschädigung - Fahrradteile entwendet - Altpapiertonne in Brand gesetzt - Kupferkabel entwendet - PKW Scheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Oberkochen: Staubsaugerautomat aufgehebelt

Im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, hebelten Unbekannte einen Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Heidenheimer Straße auf und entwendeten etwa 25 Euro Bargeld. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Bopfingen: Sachbeschädigung

An einem Schrebergartengrundstück in der Jahnstraße wurde in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, eine Gartenhüttentür sowie eine Holzbank, welche sich vor der Gartenhütte befand, beschädigt. Zudem wurden mehrere Flaschen Alkohol entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Ellwangen: Fahrradteile entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch zwischen 18:45 Uhr und 21:20 Uhr an einem E-Bike, welches an einer Sporthalle in der Langres Straße abgestellt war, mehrerer Fahrradteile im Wert von rund 265 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rosenberg: Altpapiertonne in Brand gesetzt

Mutmaßlich in Brand gesetzt haben Unbekannte in der Nacht zum Montag eine, zur Abholung bereitgestellte, Altpapiertonne in der Birkenstraße. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Kupferkabel entwendet

Auf einer Baustelle in der Eugen-Bolz-Straße wurden am Montag in der Zeit von 0 Uhr bis 9 Uhr etwa 100m Kupferkabel abgeschnitten und entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Böbingen: PKW Scheibe eingeschlagen

Aus einem Mitsubishi, welcher auf einem Firmengelände in der Klotzbachstraße abgestellt war, entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Sonntag, 21:30 Uhr, bis Montag, 05:30 Uhr, einen Rucksack. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen sie eine Scheibe des Fahrzeugs mit einem Stein ein. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell