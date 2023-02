POL-COE: Nottuln, Frieda-Nadig-Straße/Kupferfallrohr gestohlen

Coesfeld (ots) - Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten wurden bei der Polizei in Dülmen am Donnerstag angezeigt. Die erste Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch (22.02.) im Zeitraum von 16.20 bis 18.45 Uhr. Ein Suzuki Geländewagen war in dem Zeitraum an der Straße Alte Badeanstalt am linken Fahrbahnrand geparkt. Die Beschädigungen befinden sich im Bereich der ...

mehr