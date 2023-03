Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ochtersum - Kabel nach Einbruch entwendet/Holtgast - Hausfriedensbruch/Wittmund - 24-Jähriger löste Polizeieinsatz in Ochtersum aus

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ochtersum - Kabel nach Einbruch entwendet

In Ochtersum kam es zu einem Einbruch. In der Zeit von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 18.40 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Haus im Vosshörner Weg. Anschließend entwendeten sie drei Rollen Kabel und flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Holtgast - Hausfriedensbruch

In Holtgast kam es zu einem Hausfriedensbruch. Unbekannte stiegen in der Hartsgaster Straße in ein leerstehendes Bauernhaus ein. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht genau eingegrenzt werden. Aufgefallen war die Tat am Samstag. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere auch die Fahrzeuginsassen eines weißen Caddys, der am Samstag gegen 17.10 Uhr vor dem Haus gesehen wurde. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Wittmund - 24-Jähriger löste Polizeieinsatz in Ochtersum aus

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in der Nacht zu Sonntag in Ochtersum (Landkreis Wittmund). Ein 24-jähriger Mann wählte gegen 23.50 Uhr den Notruf und gab an, sein Nachbar sei ihm zu laut gewesen. Er habe diesen soeben mit einem Messer in der eigenen Wohnung getötet. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst fuhren umgehend zu der angegebenen Örtlichkeit. Als die Einsatzkräfte an der Wohnanschrift des amtsbekannten 24-Jährigen eintrafen, bedrohte er sie lautstark und machte wirre Angaben. Die Ermittlungen ergaben schnell: Der genannte Nachbar war ortsabwesend und wohlauf. Es gab keinerlei Hinweise auf eine tatsächliche Gewalttat. Der 24-jährige amtsbekannte Beschuldigte wurde noch in der Nacht in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell