POL-WAF: Ahlen. Aufmerksamer Autofahrer meldete Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 9.7.2023 kam es gegen 18.40 Uhr zu einem Alleinunfall auf der B 475 in Höhe Sassenberg. Eine 43-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße in Richtung Warendorf. Sie kam mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch eine Böschung in den Straßengraben. Bei dem Alleinunfall wurden die Warendorferin und zwei Beifahrer, 4 ...

