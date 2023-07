Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Präventionsveranstaltung am Seniorennachmittag

Baustert (ots)

Am Mittwoch, den 05.07.2023 um 15:00 Uhr veranstaltete die Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Trier in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Bitburg in Baustert eine Präventionsveranstaltung für Senioren. Im Rahmen eines Seniorennachmittags wurden die Anwesenden über Call-Center-Betrug, Schockanrufe oder auch 'mobile Handwerker' durch erfahrende Beamte aufgeklärt und beraten. Bei Interesse an einer gleichgelagerten Präventionsveranstaltung können sich Senioren aus dem Zuständigkeitsbereich unter der Telefonnummer 06561/9685-0 an die Polizeiinspektion Bitburg wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell