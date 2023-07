Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Presse-Sofortmeldung: Tödlicher Motorradunfall auf der L199 zwischen Grenderich und Zell-Merl

Grenderich (ots)

Am 07.07.2023 gegen 14:10 Uhr kam es auf der L199 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 65-Jähriger Motorradfahrer befuhr die Bergstrecke von Grenderich kommend in Fahrtrichtung Zell-Merl und verlor aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der beteiligte Fahrer vor Ort. Sobald nähere Informationen zum Unfallhergang vorliegen, wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell