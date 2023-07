POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schalkenmehren (ots) - Am 06.07.2023 gegen 11:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun ein Brand am Weinfelder Maar gemeldet. Durch die ebenfalls verständigte Feuerwehr konnte eine noch brennende Feuerstelle am Ufer des Maares festgestellt werden. Im Bereich um die Feuerstelle konnte niemand festgestellt werden, der das Feuer entzündet hatte. Ein entsprechendes Verfahren wurde gegen die unbekannte Person eingeleitet. ...

